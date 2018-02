"Ich brauche deine Unterstützung nicht" Kim Cattrall: Harte Worte über "grausame" Sarah Jessica Parker

Dass hinter den Kulissen von "Sex and the City" nicht immer perfekte Harmonie herrschte, ist hinlänglich bekannt. Vor allem zwischen Kim Cattrall (61) und Sarah Jessica Parker (52) soll es öfter gekracht haben. Das hinderte Parker jedoch nicht daran, genau wie andere "Sex and the City"-Co-Stars Worte des Mitgefühls an Cattrall zu schicken, die vor wenigen Tagen den Tod ihres Bruders verkraften musste. Doch das brachte das Fass nun zum überlaufen. In einem wütenden Instagram-Post richtet Cattrall harte Worte an Parker.