Katrin Fehringer ist frisch verliebt! Die Ex-Frau von Schauspieler Hardy Krüger jr. (48, "Forsthaus Falkenau" ) hat der "Bunte" verraten, dass sie einen neuen Freund hat. "Ich bin wieder glücklich", sagte sie im Gespräch mit der Zeitschrift. Und erklärte weiter: "Wir sind seit rund einem halben Jahr zusammen." Eine Freundin habe die beiden "verkuppelt", so die 39-Jährige. Demnach ist der neue Mann an ihrer Seite Spanier und lebt in Barcelona. Gleich beim ersten Kennenlernen habe es "sofort gefunkt".