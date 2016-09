Paris Jackson, die Tochter des früh verstorbenen King of Pop, Michael Jackson (1958-2009, "Beat It"), ist das Sorgenkind ihrer Familie: Vor gut drei Jahren landete die damals 15-Jährige nach einem Selbstmordversuch sogar in einer Therapieeinrichtung. Mittlerweile ist Paris eigentlich glücklich verliebt und auf dem Wege der Besserung - wären da nicht die fiesen Kommentare auf ihren Social-Media-Accounts. Jetzt hat sich die junge Frau in einem Instagram-Video an ihre Follower gewandt und um Mäßigung gebeten. Die Tränen konnte Paris Jackson dabei nicht zurückhalten.