"Ich bin immer für ihn da" Boris Becker: Tennis-Star Djokovic bietet Hilfe an

Wirklich eingreifen muss Djokovic aber offenbar nicht. Boris Becker habe ihm versichert, dass an den Berichten über seine angebliche Pleite nichts dran sei, betonte der Sportler: "Er sagt, dass das alles nicht wahr ist und dass die Medien überreagiert hätten. Das ist alles was ich weiß." Er werde Becker nun persönlich in London treffen, sagte Djokovic. In der britischen Hauptstadt beginnt am Montag die Hauptphase des legendären Rasenplatzturniers von Wimbledon.