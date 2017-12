"Ich bin Hanseat" Modezar Karl Lagerfeld: Das hält er von Deutschland

Auch dem Einzug der AfD in den deutschen Bundestag steht Lagerfeld kritisch gegenüber. "Da habe ich beinahe einen Schlag gekriegt, so aufgebracht war ich. Ich war wütend, bin es immer noch", sagte er im Rückblick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl im September. Der Aufstieg der Partei erinnere ihn an die Nazi-Zeit. "Das ist etwas, was man nicht vergeben kann. Deshalb bin ich auch Deutscher geblieben. Auch wenn wir hier damit nichts direkt zu tun haben, ich glaube auch nicht an Erbschuld, aber wir müssen alle bis zu unserem Lebensende damit umgehen."

Über seine "eigentümliche Art zu leben"

Doch der Chanel-Chefdesigner sprach nicht nur über Deutschland, sondern auch über sein eigenes Leben. Privat lebe er "auf eigentümliche Art" sehr zurückgezogen. "Hier ist mein Fotostudio, dann habe ich eine sehr schöne Wohnung, in die ich allerdings nur zum Essen gehe, ich schlafe dort nie. Ich wohne und zeichne in einem riesigen Atelier", so Lagerfeld. Dort lebe er mit seiner Katze Choupette. Manchmal sitze er mit ihr auf seinem Bett und sage zu sich: "Wenn die Leute wüssten, wie die Wirklichkeit ist. Dann sitze ich da und lese, sie hat ihren Kopf auf meinem Ellbogen oder meiner Schulter, und ich denke: So stellen sich die Leute das bestimmt nicht vor."