"Ich bereue nichts" Kylie Minogue spricht erstmals über die Trennung von ihrem Verlobten

Sie bereut nichts! Vor rund einem Monat bestätige Kylie Minogue (48, "Can't Get You Out Of My Head" ) die Trennung von ihrem 19 Jahre jüngeren Verlobten, Schauspieler Joshua Sasse (29). Es gab Gerüchte, er sei einer Kollegin etwas zu nahe gekommen. In einem Interview mit der australischen Zeitung "The Sydney Morning Herald" sprach Minogue nun erstmals über das Liebes-Aus. "Es waren nicht die einfachsten Zeiten, aber die Trennung ist eine rein persönliche Sache und ich bereue nichts."