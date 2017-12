"Ich arbeite hart" Endlich frei! So befreite sich Gitta Saxx von ihren Schulden

Wie fühlten Sie sich, als das Verfahren endlich abgeschlossen war?

Saxx: Es ist eine große Last von meinen Schultern gefallen. Danach habe ich habe mich noch wochenlang wie unter einer Glocke gefühlt. Das alles hat mich ja über acht Jahre belastet. Diese Erleichterung, wenn so etwas plötzlich abgeschlossen ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Von dem Moment an war mir auch klar, dass ich es schaffen kann, mein Business wieder aufzubauen. Und deswegen stecke ich dort ganz viel Arbeit und Zeit hinein, damit mir so etwas nicht wieder passiert.

Was haben Sie sich für das neue Jahr vorgenommen?

Saxx: Ich habe wieder die Kraft, alles selbst zu regeln. 2016 war für mich das Jahr, in dem ich Verantwortung gezeigt habe, gelernt habe, zu meinen Fehlern zu stehen sowie sich ihnen zu stellen und alles zu klären. Ich bin so dankbar, dass ich heute mehr besitze, was man mit Geld nicht kaufen kann: wahre Freunde. 2017 habe ich mich langsam wieder erholt und jetzt hoffe ich, dass es 2018 wieder bergauf geht. Ich freue mich darauf, im neuen Jahr neue Projekte zu kreieren.