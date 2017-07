Zehn Jahre "Filou" So wurden Ribéry und der FC Bayern "ein Ehepaar"

Der FC Bayern ohne Franck Ribéry? Kaum vorstellbar! Am 7. Juni 2007 war er - zusammen mit Luca Toni - als Neuzugang vorgestellt worden, am 3. Juli 2007 trainierte er erstmals an der Säbener Straße. Das sagt der Franzose über sein Jubiläum.