"IBES"-Star im Interview Florian Wess: "Ich bin happy, dass die Leute mich mögen"

Wie schlimm war es im Camp mit Hanka wirklich?

Je weniger Camper da waren, desto lauter wurde es. Marc und ich waren übrig, da musste sich Hanka mit uns beschäftigen. War einer weg, war der andere mit ihr alleine. Und da kann das Gerede anstrengend werden. Das weiß sie aber auch selbst und das sagt sie auch selbst über sich.

Der Dschungel scheint Sie mit Ihrem Bruder wieder zusammengebracht zu haben. Haben Sie schon mit ihm gesprochen?

Bisher habe ich noch mit niemandem gesprochen und auch mein Handy noch nicht in der Hand gehabt. Ich werde aber mit meinem Bruder, sobald es geht, Kontakt aufnehmen. Wann und wie, weiß ich aber noch nicht.

Abgesehen vom Brief Ihres Bruders, was nehmen Sie ansonsten Positives aus diesem Dschungelabenteuer mit?

All diese Emotionen wie Freude, Stress, Ärger, Hass und auch Liebe zu empfinden, war super. In der heutigen Zeit, in der es so viel Stress gibt, geht das oft unter. Manchmal weint man bei einem Kinofilm, aber dass man das mit einem Brief bei mir erzeugt, fand ich richtig cool. Das erlebt man nicht oft, wer schreibt heutzutage noch handgeschriebene Briefe?

Mit Gina-Lisa waren Sie schon vorher befreundet. Sind neue Freundschaften im Camp entstanden?

Fräulein Menke werde ich privat mal kontaktieren. Ansonsten: Das Leben geht weiter. Auch wenn man sich vornimmt, dass man sich trifft, geht es ja meist doch auseinander.

Was hat Ihnen am besten im Dschungel gefallen und was war das Schlimmste daran?

Das Schlimmste war die Prüfung mit den ganzen Spinnen, da musste ich gegen meine Ängste kämpfen und überlegen, ob ich das mache. Der schönste Moment war, als ich ins Finale eingezogen bin.

Und wie geht es bei Ihnen jetzt weiter?

Am meisten mache ich mir Sorgen, dass meine Blumen zu Hause noch leben. Das erste, was ich mache, ist daher Blumen gießen.

