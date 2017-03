Iain Armitage übernimmt "The Big Bang Theory"-Spin-off: Der junge Sheldon Cooper ist gefunden

Der US-Sender CBS und das Studio Warner Bros. Television halten sich zwar nach wie vor bedeckt, doch das Spin-off zu "The Big Bang Theory" über den jungen Sheldon Cooper wird weiter vorangetrieben. Wie das Branchenblatt "Variety" erfahren haben will, sind die ersten Hauptrollen besetzt worden. Die junge Version des theoretischen Physikers soll demnach der achtjährige Iain Armitage übernehmen. Er ist derzeit in der HBO-Serie "Big Little Lies" zu sehen, in der er den Sohn von Shailene Woodley (25, "Snowden" ) spielt.