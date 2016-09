"Wir schauen immer nur auf das, was uns Angst macht, nicht auf unsere Stärken", sagt Luise Kinseher. „Die Wiesn ist Ausdruck unserer bayerischen Lebensart, da sagen wir Du zueinander, singen und tanzen zusammen. Diese Offenheit ist unsere Stärke. Das lassen wir uns nicht kaputtmachen.“

"Dann müssen wir auch das Stadion meiden und den Christkindlmarkt"

Die Idee für die Aktion "I geh! Du aa?" kommt vom Fonsi Springer. Der war gestern noch in Ägypten und fliegt morgen in den Libanon. Springer erzählt: "Ich krieg’s ja mit, dass sogar in der Familie diskutiert wird, ob man heuer zur Wiesn gehen soll. Aber wenn wir wegen einer diffusen Terrorangst nicht auf die Wiesn gehen, dann müssen wir auch das Stadion und den Christkindlmarkt meiden. Da können wir gleich daheim bleiben und gar keinen Spaß mehr haben."