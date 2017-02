Husky-Gespanne für Jedermann Hundeschlitten-Erlebnisse in Bayern

Hinweis: Schlitten selber fahren ist erst ab einem Alter von 14 Jahren möglich. Die Kinder von 8 – 14 Jahren dürfen mit dem Schlittenhundeführer im Schlittensack mitfahren.

Weitere Informationen: www.huskyhof-dreisessel.de

Infos: Frauenau bei Regen und Altreichenau im Landkreis Freyung-Grafenau im Bayerischen Wald liegen gute zwei Stunden von München entfernt.

Tipp: Verpassen Sie nicht das internationale Schlittenhunderennen in Haidmühle im Bayerischen Wald am 18. und 19. Februar 2017.

Weitere Rennen finden am 2. bis 5. Februar in Inzell und am 4. bis 5. März in Wallgau in Oberbayern statt.

