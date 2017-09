Kurs auf Karibikinseln Hurrikan "Maria" gewinnt an Kraft

Auf vielen Inseln in der Karibik dauern die Aufräumarbeiten nach "Irma" noch immer an. Die kubanische Regierung kündigte an, die Betroffenen beim Kauf von Baumaterialien zu unterstützen. Ein weiter Tropensturm könnte die Arbeiten nun behindern.

Es sei damit zu rechnen, dass "Maria" in der Karibik weiter an Kraft gewinne, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. "Wir erwarten, dass "Maria" ein großer, gefährlicher Hurrikan wird, wenn er durch die Kleinen Antillen und die nordöstliche Karibik zieht", schrieben die Meteorologen in ihrem Wetterbericht.

Am Mittwoch könnte "Maria" das US-Außengebiet Puerto Rico erreichen. Die Menschen sollten sich auf den neuen Tropensturm vorbereiten, sagte Gouverneur Ricardo Rosselló. Nach dem Durchzug von "Irma" sind in Puerto Rico noch immer rund 65 000 Menschen ohne Strom.