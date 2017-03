Nymphenburg - Das Kulturzentrum an der Arnulfstraße war am Montagvormittag durch das Feuer komplett zerstört worden. Beamte der Brandfahndung konnten nun, einen Tag nach dem Unglück, die Brandursache ausmachen: Das Feuer war in einer Nische an der Südseite des Gebäudes ausgebrochen. Verantwortlich dafür soll ein Nachtspeicherofen sein, der über Nachtstrom aufgeheizt wurde und auf höchster Stufe stand.