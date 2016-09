Für einen flotten Spruch ist Amy Schumer (35, "Dating Queen") immer gut. Auch bei der Emmy-Verleihung am Sonntag in L.A. nahm sich die Schauspielerin nicht zurück. Statt in typischer Red-Carpet-Manier zu erzählen, welchen Designer sie trägt, fügte sie noch eine kleine Info bezüglich ihres Tampon-Herstellers hinzu. Eine dreiste, aber auch ziemlich lustige Aktion - schließlich beweist Schumer damit, dass sie als Hollywood-Star auch nur eine ganz normale Frau ist.