Das süße Leben Mitten in der Stadt verzaubert ein ganz besonderer Bienengarten

Ein Garten in München-Laim: Bäume in sattem Grün, die Blumen blühen in allen Farben. In diesem kleinen Paradies hängen 25 hölzerne Kästen, und in jedem leben zwischen 40.000 und 60.000 gut gelaunte Bienen.