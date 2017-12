Schindler: Rückkehr zu 1860 "prinzipiell" möglich

Dem Neustart und dem Umzug ins Grünwalder Stadion sehe er positiv entgegen: "Diese Nostalgie trägt 1860. Viele Fans besuchen die Spiele gerade wegen der Rückkehr ins Grünwalder Stadion, obwohl der Verein nicht in der Liga spielt, in die er gehört. 1860 lebt von seinen Fans und sie machen den Klub erst so besonders. Die Kulissen im Grünwalder Stadion sprengen jeden Rahmen. Bei 1860 oder auch hier in Huddersfield sieht man, was möglich ist, wenn die Tribüne absolut hinter der Mannschaft steht. Das pusht einen auf dem Platz unglaublich."

Aus der Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka kenne er "zwar nicht mehr so viele, aber ich fiebere mit Biero mit. Er ist ein super Charakter, der mich geprägt und mir im Laufe meiner Karriere sehr viel geholfen hat. Nicht nur als Trainer, sondern auch schon zuvor schon als Mitspieler. Alleine wegen Biero kann ich es mir gar nicht erlauben, mich nicht für die Vorgänge im Klub zu interessieren. Ich versuche, jedes Spiel zu schauen."

Schindler: Familie "in München verwurzelt"

Eine Rückkehr zu Sechzig sei derzeit kein Thema, vorstellen könne er sich aber "prinzipiell natürlich schon. 1860 ist nach wie vor mein Herzensverein." Seine Familie sei weiter "in München verwurzelt" und er und seine Frau hätten Tage, "an denen wir uns nach mehr heimatlicher Nähe sehnen".

Klingt ganz danach, als könnte es die Schindlers irgendwann wieder nach München verschlagen. Vielleicht kommen der Innenverteidiger und die Löwen ja tatsächlich irgendwann wieder zusammen.

