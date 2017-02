Hotel Staudacherhof Winterfreuden – Aktiv. Gemütlich. Und mehr.

In Love. In Shape. In Nature.

Die Staudacherhof Arrangements

365 Tage hat das Jahr. Reichlich Gelegenheiten für eine Auszeit. Und garantiert immer wieder gute Gründe dafür. Die Liebe. Die Schönheit. Oder die Lust auf Natur pur. Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet. Und haben verlockende Arrangements voller Lifestyle im Angebot.

Aktiv. Gemütlich. Und mehr.

Winterfreuden in Garmisch-Partenkirchen

Kurze Wintertage. Aber unendlich viel zu erleben. In Garmisch-Partenkirchen, Deutschlands Wintersportort Nr. 1. Am Berg. Im Tal. Im Ort. Ferien nach Maß eben. Für alle: Sportler oder Genießer. Gemeinsam unterwegs, alleine oder mit der Familie. Dabei ist für jeden etwas. Wollen wir wetten?

SKIFAHREN & SNOWBOARDEN

Vom Feinsten! Kein Wunder bei diesen Bergen. Die Zugspitze. Deutschlands höchster Berg, Gletscherskigebiet inklusive. Oder das Classic Gebiet mit der legendären Kandahar-Piste. Dort Carven, wo sich einmal jährlich die großen Skistars messen. 60 top gepflegte Pistenkilometer, quasi direkt vor der Tür. Sensationelle 231 km sind es, zählt man die Nachbargebiete Seefeld, Mittenwald und Tiroler Zugspitzarena dazu. Plus: Traumhafte Tiefschneeabfahrten abseits der Pisten. Beste Bedingungen von Dezember bis Mai sind Standard. Darauf ist Verlass.

Das Extra für unsere Gäste:

Mit unserem Skibus bequem ins Classic Skigebiet. Täglich. Kostenfrei.

Scharfe Kanten. Perfekter Lauf. Wir präparieren Ihre Skier. € 25,-pro Skier.

Skiverleih. Skier, Helm & Stöcke. € 19,-pro Tag.

LANGLAUFEN & BIATHLON

Beim Skating die Ausdauer trainieren. Oder im klassischen Stil sanft durch die Natur gleiten. Auf den Loipen in Garmisch-Partenkirchen geht beides. 29 km werden täglich gespurt. Sogar Biathlon kann man probieren. Im Langlaufzentrum Kaltenbrunn. Dort wo Magdalena Neuner und Co. trainieren.

Das Extra für unsere Gäste:

Langlaufskier zum Ausleihen. Gratis. Geeignet für Bindungstyp SNS. Ihre Schuhe müssten Sie allerdings mitbringen.

RODELN

Ein Riesenspaß. Auf der 3,9 Kilometer langen Rodelbahn am Hausberg. Manchmal aber auch Abenteuer. Die Strecke ab der St. Martins Hütte am Grasberg zum Beispiel. Die ist etwas für Wagemutige. Nachtrodeln geht natürlich auch. Zweimal pro Woche am Hausberg. Also rauf auf die Rodel!

Das Extra für unsere Gäste:

Schlitten und Rodel zum Leihen. Gratis. Tageweise. Für den ultimativen Rodelspaß zwischendurch.

SKITOUREN

Unberührte Natur. Absolute Stille. Die eigene Spur ziehen. Bergauf und bergab. Für viele die schönste Form des Skifahrens. Zum Beispiel am Wank. DEM Tourenberg in Garmisch-Partenkirchen. Für Tourenfreunde aber auch empfehlenswert: Die Tourenabende am Hausberg.

Das Extra für unsere Gäste:

Eine Tour mit dem hauseigenen Skilehrer. Einmal pro Woche. Skiguiding als Service des Hauses.

