Hotel-Chefin verklagt die Stadt Nachbar für den Bayerischen Hof: Krieg der Luxushotels

Hotel-Chefin mit dem Schwergewicht an ihrer Seite

Es ist ein Mega-Projekt: Außer dem neuen Luxushotel mit Lobby im denkmalgeschützten Vestibül sollen auf dem insgesamt 8300 Quadratmetern großen Areal an der Kardinal-Faulhaber, Pranner- und Salvatorstraße auch Restaurants, Veranstaltungsräume, Wohnungen und Geschäfte entstehen. Am Donnerstag fand vor dem Verwaltungsgerichtshof in der Ludwigstraße die Berufungsverhandlung statt.