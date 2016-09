Horror-Unfall auf der Staatsstraße zwischen Altötting und Burgkirchen. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr ein Mann mit seinem Pkw in eine Gruppe von Rennradfahrern. Sechs verletzten sich dabei teils schwer, einer starb sogar.

Altötting - Am Mittwochabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Altötting und Burgkirchen. Im Gemeindebereich Kastl fuhr ein Pkw in eine Radfahrergruppe. Aus der Gruppe wurden sechs Personen verletzt - ein Mann starb noch an der Unfallstelle.