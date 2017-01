Hanka und Kader schimpfen über Marc

Und auch Hanka und Kader lästerten über Marc. Der vorabendliche Streit am Lagerfeier steckte noch in Hankas Gliedern. Gemeinsam mit Kader schwor sich Hanka gegen den Sänger ein. "Ich habe gar nicht gedacht, dass der Marc so ist. Regeln sind notwendig, das verstehe ich schon. Aber wenn es nur um die Sache geht und darum, wer hat das letzte Wort, wer ist an der Macht – so was hasse ich. Mittlerweile ist mir sogar der Jens lieber." Kader sprang auf den Zank-Zug auf hat mit Marc abgeschlossen: "Ich will mit dem nichts zu tun haben mehr.“ Hanka: "Das ist eine sehr gute Einstellung, meine liebe Kader. Das mache ich auch so. Ätschbätsch. Aber so ein bisschen enttäuscht und so ein kleiner Stich im Herzen ist das doch." Kader trocken: "Ich habe nichts anderes erwartet." Hanka: "Ich bin traurig.“ Kader: "Ja, für die Stimmung hier." Hanka: "Ja, da wird ja auch rücksichtslos vorgegangen. Das ist typisch Alphamännchen."