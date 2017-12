Hollywood-Star wittert Rachefeldzug Nach Vergewaltigungsvorwürfen: Charlie Sheen verklagt Zeitung

In dem "Enquirer"-Artikel vom 8. November heißt es, Sheen und Haim hätten zusammen Marihuana geraucht und anschließend Analsex gehabt. Der Vorfall soll sich in den 80er Jahren am Set vom Film "Lucas" ereignet haben. Sheen war damals 19 Jahre alt. Der "Two and a Half Men"-Star wird in dem Artikel zudem dafür verantwortlich gemacht, Haim in die Drogenabhängigkeit gestürzt zu haben, die ihn bereits mit 38 das Leben kostete. Das Blatt beruft sich dabei auf Aussagen von Dominick Brascia (61), einem Schauspieler und engen Freund des 2010 verstorbenen Haim. Sheens Klage richtet sich deshalb auch gegen Brascia. "Two and a Half Men" mit Charlie Sheen können Sie hier bestellen