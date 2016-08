Wie der Insider weiter verraten hat, haben die Frauen das aber nicht ganz aus freien Stücken getan. Mueller und Richards hätten gewusst, dass sie im Falle eines Rechtsstreits wohl maximal 10.000 US-Dollar (knapp 9.000 Euro) zugesprochen bekommen hätten. Mit der neuen Vereinbarung kommen sie also noch deutlich besser weg. Zudem habe Sheen seinen Exfrauen Immobilien überschrieben und zugesagt, mit Richards in einer TV-Show aufzutreten, heißt es weiter.

Charlie Sheen war mit seinen Shows "Two and a Half Men" und "Anger Management" einst einer der bestbezahltesten TV-Stars. Mittlerweile verdient er offenbar so gut wie nichts mehr. Mit Denise Richards hat Sheen die zwei gemeinsamen Töchter Sam (12) und Lola (11), aus seiner Ehe mit Brooke Mueller die Zwillinge Bob und Max (7). Aus einer früheren Beziehung stammt seine erste Tochter, Cassandra (31), die ihn 2013 auch zum Großvater gemacht hat.