Hollywood-Legende hatte Schlaganfall Debbie Reynolds stirbt einen Tag nach Tochter Carrie Fisher

Debbie Reynolds war nach ihrem Schlaganfall noch ins Krankenhaus gebracht worden. Offenbar hielt sie sich im Haus ihres Sohnes Todd in Beverly Hills auf, um die Beerdigung von Carrie Fisher zu planen, die am Dienstag mit 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. "Ich vermisse sie so sehr, ich will bei Carrie sein", soll Reynolds kurz vor ihrem Tod gesagt haben, wie ihr Sohn Todd "TMZ" verriet.