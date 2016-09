Die 73. Filmfestspiele von Venedig sind in vollem Gange. Am Samstagabend feierte "In Dubious Battle" Premiere und "Twilight"-Star Ashley Greene (29, "Kristy - Lauf um dein Leben" ) brachte mit ihrer eleganten Robe Hollywood-Glamour in die Lagunenstadt. Sie trug ein bodenlanges, schwarz-weißes Kleid von Alberta Feretti mit tiefem V-Ausschnitt, das mit sexy Spitzeneinsätzen versehen war. Vertikale Streifen auf dem transparenten Material sorgten für einen modernen Twist.