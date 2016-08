Die zweite Runde mit 32 Teams wird am 25. und 26. Oktober augetragen, die termingenauen Ansetzungen durch den DFB erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Frühzeitig werden die Kickers über das Procedere des Kartenvorverkaufs informieren. Bereits vor dem Duell im Pokalwettbewerb gastieren die Löwen also in Würzburg. Am 8. Zweitliga-Spieltag (30. September), also rund drei Wochen zuvor, gibt es diese Paarung bereits.

Hier gibt's die News zum DFB-Pokal

Es ist lange her, dass sich der TSV 1860 als Pokalsieger feiern lassen durfte: Im Finale 1964 gewannen die Löwen mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Wilfried Kohlars (44.) und Rudi Brunnenmeier (63.) waren damals die Torschützen. In der vergangenen Saison scheiterten die Sechzger im Achtelfinale am VfL Bochum (0:2).

Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers kam bis dato nie über die zweite Runde hinaus. In der Saison 2014/2015 schieden die Würzburger in Runde zwei gegen Eintracht Braunschweig aus (0:1).

In einem Testspiel am 13. November 2015 unterlagen die Würzburger als damaliger Drittligist dem klassenhöheren TSV 1860 mit 0:1.