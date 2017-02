Beim Stand von 1:1 pariert der Nationalkeeper im Tor des holländischen Meisters einen Kopfball von Rotterdams Jan-Arie van der Heijden auf der Linie. Dann der fatale Fehler: Zoet nimmt den Ball in der 84. Minute nicht von der Linie auf, sondern zieht ihn in typischer Torwart-Manier an die Brust. Und damit auch in seinen Kasten - wie die Torlinien-Technologie beweist. Der Ball ist so nämlich eindeutig hinter der Linie.