Hohn und Spott für den US-Präsidenten So lacht das Netz über Donald Trumps Besuch beim Papst

Alles ein Hirngespinst?

Wieder ein anderer User sieht die Problematik der konträren Ansichten und schreibt: "Den Besuch von Trump beim Papst stelle ich mir so ähnlich vor wie das Gespräch zwischen Jesus und dem Teufel in der Wüste." An anderer Stelle liest man: "OK aber das heißt jetzt, wenn sich an Trump nichts ändert haben wir zweifelsfrei gezeigt, dass Religion ein Hirngespinst ist?"