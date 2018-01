Wichtigste Region für die deutschen Exporteure ist die Europäische Union. Trotz der Euro-Stärke zogen in den ersten elf Monaten aber auch die Ausfuhren in Länder außerhalb der Gemeinschaft an. Steigt die Gemeinschaftswährung gegenüber Dollar und Co. verteuern sich tendenziell Waren "Made in Germany" außerhalb des Euroraumes. Das kann die Nachfrage dämpfen.

Wichtigster Einzelmarkt für Waren aus Deutschland sind Brzeski zufolge weiterhin die USA, trotz der Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Überschüssen Deutschlands im Handel mit den Vereinigten Staaten.

Deutschland exportiert insgesamt seit Jahren mehr, als es importiert. Das sorgt bei auch bei anderen Handelspartnern immer wieder für Kritik. Der Überschuss der Ausfuhren über die Einfuhren betrug im November 23,7 Milliarden Euro.

Auch Importe stiegen um 8,3 Prozent

Die Importe stiegen allerdings ebenfalls kräftig um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In den ersten elf Monaten gab es ein Plus von 8,6 Prozent auf 951,8 Milliarden Euro.

Die deutsche Wirtschaft überzeugte im November auch mit starken Zahlen aus der Industrie. Das verarbeitende Gewerbe weitete seine Produktion aus - um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. "Die Produktion hat sich nach einer zweimonatigen Schwächephase eindrucksvoll zurückgemeldet", sagte BayernLB-Ökonom Stefan Kipar. "Am Konjunkturhimmel in Deutschland ist derzeit kaum eine Wolke zu erkennen."

Zahlreiche Bank-Ökonomen und Wirtschaftsforschungsinstitute hatten zuletzt ihre Konjunkturprognosen nach oben korrigiert. Ein erste Schätzung, wie stark die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen ist, gibt das Statistische Bundesamt an diesen Donnerstag bekannt.

