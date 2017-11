Hohe Preise Bereut Daniela Katzenberger die Brustvergrößerung?

Wer schön sein will... muss tief in die Tasche greifen! Das hat jetzt auch Daniela Katzenberger (31, "Eine Tussi speckt ab") gelernt. Während einer Shopping-Tour wollte sich das TV-Sternchen neue Dessous kaufen, aber der Preis ließ sie zurückschrecken. Für einen BH in ihrer Größe (75 G) sollte sie knapp 65 Euro hinblättern. Ziemlich viel, fand die Katze und ließ auf Instagram ihrem Ärger freien Lauf.