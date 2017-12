Hofschneider übernimmt Trotz Platz 4: Union Berlin entlässt Jens Keller

Am Ende der vergangenen Saison verpasste Union den Aufstieg ins Oberhaus nur knapp. Keller übernahm in Berlin im Juli 2016. Zu seinem Rauswurf sagte der ehemalige Schalke-Coach: "Ich bin geschockt und kann es nicht verstehen. Wir waren in der vergangenen Woche noch in guten Gesprächen über einen neuen Vertrag."

Am nächsten Spieltag geht es für die Berliner gegen den Tabellenelften aus Dresden.

