"Hört auf, ihn zu schikanieren" Lindsay Lohan nimmt Donald Trump in Schutz

Auf Twitter kommentierte sie einen Beitrag, in dem es um ein schwerkrankes Baby geht, dem Trump seine Hilfe angeboten hat. Lohan schrieb: "Das ist unser Präsident. Hört auf, ihn zu schikanieren und fangt an, ihm zu vertrauen." In einem anderen Tweet schloss sie auch Trumps Familie mit ein, und bezeichnete sie als "gütige Menschen". Der letzte große Aufreger des US-Präsidenten war ein Video, das er auf seinem Twitter-Account postete, in dem er in bester Wrestling-Manier auf den US-Sender CNN einprügelte.