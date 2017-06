Höhlenmensch, Choleriker, Alkoholiker John Goodman wird 65: Weit mehr als nur der ewig Dicke

John Goodman (65) hat in seiner langen Karriere schon viele denkwürdige Auftritte hingelegt. Ob als perfekte Besetzung für den Comic-Steinzeitmensch Fred Feuerstein, als liebenswürdiger Familienvater in der Kultserie "Roseanne" , oder zuletzt als furchteinflößender Psychopath in "10 Cloverfield Lane". Wenige Rollen haben aber derart ikonische Zitate des inzwischen 65 Jahre alten Schauspielers hervorgebracht, wie der cholerische Walter aus "The Big Lebowski" : "Smokey, wir sind hier nicht in Vietnam, wir sind beim Bowling. Da gibt es Regeln!" (John Goodmans bislang letzten Auftritt im Kino in "Kong: Skull Island" können Sie sich hier auf DVD bestellen)