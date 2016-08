Spektakulärer Einsatz für die Höhenrettung der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag. Zwei Fensterputzer waren mit ihrer Gondel in Schräglage geraten und weil sich die Fenster des Gebäudes nicht öffnen lassen, musste die Feuerwehr anrücken.

Bogenhausen - Da werden die Banker nicht schlecht gestaunt haben: Eine mit zwei Arbeitern besetzte Fassadengondel ist am Donnerstagmittag am Hypo-Hochhaus in circa 30 Metern Höhe in Schräglage geraten und hängen geblieben. Die Rettung gestaltete sich schwierig, weil sich die Fenster des Gebäudes nicht von innen öffnen lassen.