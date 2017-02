Höhenkirchen-Siegertsbrunn Polizeieinsatz in Asylbewerberheim - SEK vor Ort

In der Flüchtlingsunterkunft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gab es in der Nacht auf Montag einen Großeinsatz der Polizei. Offenbar drohte ein Bewohner damit, sich das Leben zu nehmen.