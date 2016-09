Der Name: Flying Spur W12 S. Ende dieses Jahres können sich die ersten Käufer über den dynamischen Zuwachs in ihrer Garage freuen. Das neue Flaggschiff der Flying-Spur-Familie signalisiert seine Potenz durch dunkel gehaltene Design-Elemente auch optisch. Schwarze Zierleisten, etwa die Scheinwerfereinfassungen und der Kühlergrill in glänzendem Beluga, Heckdiffusor und optionale Carbon Fibre-Furnierflächen sollen dem neuen Modell laut der britischen VW-Tochter "einen spektakulären und imposanten Look" verleihen.