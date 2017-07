Höchste Auszeichnung der Stadt Paris ehrt Karl Lagerfeld mit der Médaille Grand Vermeil

Im Grand Palais, in dem die Chanel-Schauen traditionell stattfinden, hatte Lagerfeld als Setting für die Haute Couture Show eine Nachbildung des Pariser Eiffelturms aufbauen lassen. Die Outfits der Models erinnerten stark an Coco Chanel (1883 - 1971), die Begründerin der Marke. Der in Hamburg geborene Designer ist seit 1983 als Kreativdirektor bei dem von Coco Chanel gegründeten Modehaus tätig, seit 1984 ist er Chefdesigner der Kollektionen.