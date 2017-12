Hockey-Halleluja gegen Berlin Gewinnen Sie die zwei besten Plätze in der Halle

Da kann Aloisius, der legendäre Münchner im Himmel, wirklich nur noch Halleluja sagen.

Denn die Abendzeitung und die Bayerische verlosen für das dritte Hockey-Halleluja des EHC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin am 5. Januar (19.30 Uhr) in der Olympiahalle die beiden besten Plätze in der Arena.