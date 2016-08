Samuel Koch ist unter der Haube. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat der Schauspieler im engsten Kreise am Freitag seiner Verlobten Sarah Elena Timpe das Ja-Wort gegeben. Demnach sollen die beiden am frühen Morgen in Egringen (knapp vier Kilometer von Kochs Heimatdorf Efringen-Kirchen entfernt) standesamtlich geheiratet haben. Um von neugierigen Blicken verschont zu bleiben, sagte das Paar unter freiem Himmel "Ja" zueinander.