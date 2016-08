Ringsum grüne Weinberge, darüber der strahlend blaue Himmel: Vor einer traumhaften Kulisse haben sich Samuel Koch (28) und seine Verlobte Sarah Elena Timpe (31) am Freitagvormittag das standesamtliche Ja-Wort gegeben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, fand die Trauung der beiden Schauspieler unter freiem Himmel im Ort Egringen in Baden-Württemberg statt. Die kirchliche Hochzeit soll am heutigen Samstag stattfinden - bis Sonntag soll dann gefeiert werden. Manchmal schreibt die Liebe einfach die schönsten Drehbücher...