Der "Pitch Perfect" -Star Anna Camp (33) und ihr Schauspiel-Kollege Skylar Astin (28) haben geheiratet! Das erfuhr das US-Magazin "People". Demnach fand die Zeremonie an der kalifornischen Küste unter freiem Himmel statt. Die beiden sind bereits seit Juni 2013 ein Paar und kündigten ihre Hochzeit schon vor Monaten in einigen Interviews an. Die offizielle Verlobung fand im Januar auf Hawaii statt.