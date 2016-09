Der ganz große Erfolg blieb aus

Die Künstlerin wurde 1969 als Robert Arquette in Los Angeles geboren, entschied sich aber bereits in jungen Jahren dafür, als Frau zu leben. Ihre letzte Rolle spielte sie in der Komödie "Urlaubsreif" 2014. An die Erfolge ihrer berühmten Geschwister David (45, "Scream" ), Patricia (48, "CSI: Cyber") und Rosanna Arquette (57, "Pulp Fiction") kam die Schauspielerin jedoch nie heran.