Hits zum Jahreswechsel Die besten Songs für die Silvesterparty

"The Final Countdown" passt natürlich wie die Faust aufs Auge für Mitternacht. Der Song aus dem Jahr 1986, der für sein Keyboard-Riff bekannt ist, ist bis heute der größte Erfolg der schwedischen Hard-Rock-Band Europe: In 25 Ländern stürmte das Lied an die Spitze der Charts.

"Time to Say Goodbye" von Sarah Brightman

Sarah Brightman schlägt mit "Time to Say Goodbye" gefühlvolle Töne an Foto:Universal Music/Simon Fowler

Wer den Jahreswechsel etwas melancholischer begehen will, der findet in Sarah Brightmans "Time to Say Goodbye" die entsprechende Hymne. Ebenfalls zu empfehlen, ist die Version als Duett mit Star-Tenor Andrea Bocelli aus dem Jahr 1995.

"Happy New Year" von ABBA

ABBA zu Silvester? Unbedingt! Foto:Universal Music

Mit "Happy New Year" der schwedischen Kult-Band ABBA läuten Sie das neue Jahr ebenfalls etwas ruhiger ein. Der Hit stammt aus dem Jahr 1980 und verfolgte ursprünglich das Ziel, einem Musical den Weg zu ebnen. Jedoch wurde diese Idee später wieder fallen gelassen. Geblieben ist trotzdem ein schöner Song für Silvester.

"Auf uns" von Andreas Bourani

Andreas Bourani passt mit "Auf uns" auf jede Silvester-Playlist Foto: Dan Schneider

Mit "Auf uns" hat uns Andreas Bourani im WM-Sommer 2014 die Fußball-Hymne schlechthin beschert. Aber natürlich passt dieser Song auch bestens auf jede Silvesterparty. Hebt die Gläser - auf uns. Prost!

"Wir sind groß" von Mark Forster

Mit "Wir sind groß" lieferte Mark Forster den offiziellen EM-Song 2016 Foto:David Koenigsmann

Wer hingegen nochmal in Erinnerungen an die vergangene Fußball-Europameisterschaft in Frankreich schwelgen möchte, bei dem darf Mark Fosters Song "Wir sind groß" auf keinen Fall in der Silvesterplaylist fehlen.

"Die immer lacht" von Stereoact feat. Kerstin Ott

Stereoact sorgten mit dem Remix "Die immer lacht" für hitzige Diskussionen Foto:© 2013 - 2016 Stereoact. All rights reserved.

Der äußerst erfolgreiche Remix "Die immer lacht" sorgte 2016 für gespaltene Meinungen. Das DJ-Duo Stereoact fand auf YouTube ein über zehn Jahre altes Lied - geschrieben von Kerstin Ott - und machte es in einer neuen Version zum Mega-Hit.

"Holz" von den 257ers

Die 257ers - bestehend aus den Rappern Shneezin und Mike - brachten 2016 "Holz" unter die Leute Foto:facebook.com/257ers

Ähnliches gilt für das Lied "Holz" der 257ers. Während die einen die Texte auswendig mitsingen können, wird der Hit von anderen zutiefst verabscheut. Auf einer Silvesterparty dürfte "Holz" allerdings für Stimmung sorgen. Oder zumindest dazu dienen, ein Gespräch mit jemanden zu beginnen.

"Let's Dance" von David Bowie

David Bowie verstarb im Januar 2016 kurz nach seinem 69. Geburtstag Foto:Globe-Photos/ImageCollect

Was gäbe es für einen passenderen Anlass, als an Silvester 2016 die verstorbenen Musiklegenden noch einmal mit ihren größten Hits aufleben zu lassen? "Let's Dance" ist nicht nur eine wunderbare Hommage an David Bowie, sondern lässt auch keinen mehr still auf seinem Stuhl sitzen.

"Kiss" von Prince

Prince wurde im April 2016 tot in einem Fahrstuhl auf seinem Anwesen gefunden Foto:LANDMARK MEDIA/ImageCollect

Im April 2016 starb Musik-Legende Prince völlig überraschend im Alter von nur 57 Jahren. Doch seine Musik wird auf ewig in Erinnerung bleiben. Wenn Sie es auf der Silvesterparty auf einen One-Night-Stand abgesehen haben, könnte "Kiss" von Prince den perfekten Anstoß dazu liefern.

"Wake Me Up Before You Go-Go" von Wham!

Wham! hat nicht nur Weihnachtssongs, sondern auch Partyhits in petto Foto:Globe-Photos/ImageCollect

"Wake Me Up Before You Go-Go" gehört neben "Last Christmas" zu den erfolgreichsten Songs von Wham!. Neben dem kürzlichen Tod von George Michael ein weiterer Grund, den Song unbedingt auf die Playlist für die Silvester-Party zu packen.

"Faith" von George Michael

Mit seinem Hit "Faith" wird George Michael unvergessen bleiben Foto:Globe-Photos/ImageCollect

Auch nach seiner Zeit bei Wham! war George Michael äußerst erfolgreich. Sein Song "Faith" vom gleichnamigen Album war der erste Song, mit dem er als Solo-Künstler durchstartete.