Hitlers Werk im Unterricht lesen? Landtag berät über "Mein Kampf" im Unterricht

Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) wird einen Bericht über den geplanten Umgang mit der vor einem Jahr erschienenen kommentierten "Mein Kampf"-Ausgabe des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) in der Bildungsarbeit geben. Im Zentrum steht dabei ein Themenheft, das die Landeszentrale für politische Bildung in der Reihe "Einsichten und Perspektiven" herausgegeben hat. Der Titel: "Mein Kampf in der historisch-politischen Bildung".