Düsseldorf - Alles begann mit einem Beitrag auf Twitter, in dem ein User auf den Online-Shop Real.de und dessen Produktpalette aufmerksam machte. Denn neben Bügelbrettern und Turnschuhen bot die Supermarktkette online auch einen "Afrikakorps Tropenhelm", einen "Wehrmachts Hosengürtel" und ein "Feldkochbuch für behelfsmäßiges Kochen und Backen in Kolonien" an.