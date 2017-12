Hit Mom, Colonia Dignidad, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ProSieben: Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück

Lena (Emma Watson) und Daniel (Daniel Brühl) sind ein junges Paar, das 1973 in den Militärputsch Chiles verwickelt wird. Als Daniel in ein Folterlager verschleppt wird, folgt Lena seiner Spur und landet im Süden; einer Region namens Colonia Dignidad. Die Bevölkerung, unter der Leitung von Prediger Paul Schäfer (Michael Nyqvist), präsentiert sich als wohltätig und religiös. Das erleben Lena und Daniel allerdings anders.

20:15 Uhr, Sat.1: Jingle Bells - Eine Familie zum Fest, Komödie

Von der Freundin verlassen, sucht Marketingspezialist Drew (Ben Affleck) beim Psychiater Trost. Der schlägt ihm vor, doch das Haus seiner Eltern zu besuchen. Dort wird er im Garten von den neuen Bewohnern unsanft begrüßt. Da Drew Weihnachten aber nicht allein verbringen will, gibt er der Familie Geld, damit sie mit ihm zusammen feiert.

20:15 Uhr, Tele 5: Christmas Wish - Wenn Wünsche wahr werden, Weihnachtsfantasy

Schöne Bescherung: Statt Geschenke für Weihnachten zu kaufen, ärgert sich Paula (Nicole Eggert) mit Rechnungen herum. Wie schön wäre da ein Leben mit ihrem reichen Ex Nick (Brett Le Bourveau)! Ihr Wunsch geht in auf magische Weise in Erfüllung, denn mittels ihres Wäschetrockners gelangt sie in eine Parallelwelt, in der sie Nicks Frau ist. Doch bald merkt sie: Geld allein macht nicht glücklich!