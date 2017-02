Historischer WM-Triumph Lochner/Friedrich im Viererbob zeitgleich zum Sieg

Königssee - Mit einem historischen Dreifach-Triumph haben die deutschen Viererbob-Piloten um die zeitgleichen Weltmeister Johannes Lochner und Francesco Friedrich und den Drittplatzierten Nico Walther ein grandioses Heimspiel gekrönt. So einen WM-Coup gab es in der 93-jährigen Historie der Wintersportart noch nie. In einem packenden Kampf der Giganten hatten Lochner und Friedrich am Sonntag in Königssee nach vier Läufen genau die gleiche Zeit. 16 Hundertstel dahinter machte Walther nach einer furiosen Aufholjagd das überragende Abschneiden der Deutschen perfekt.