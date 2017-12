Ferstl: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll"

"Für uns ist das ein Traum", sagte Sportdirektor Wolfgang Maier zum Überraschungserfolg von Ferstl und sprach von einer "historischen" Leistung. In den vergangenen Jahren waren die deutschen Sportler der Konkurrenz regelmäßig weit hinterhergefahren und holten erst in jüngster Zeit deutlich auf. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", meinte Ferstl in einer ersten Reaktion am ZDF-Mikrofon.