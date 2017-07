Historischer Moment Die Queen empfängt Spaniens Königspaar

Vom 12. bis 14. Juli verweilen der spanische König Felipe VI. (49) und seine Frau Letizia (44) in Großbritannien. Dieser Aufenthalt ist etwas ganz Besonderes: Es ist das erste Mal seit 31 Jahren, dass ein spanisches Königspaar einen Staatsbesuch in Großbritannien absolviert. Gebührend empfangen wurden sie am Mittwoch in London.