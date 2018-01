München war Anfang des 14. Jahrhunderts eine aufstrebende Stadt. Mit seinen knapp 10.000 Einwohnern war das Isarmetropölchen zwar deutlich kleiner als Regensburg, Augsburg oder Nürnberg. Im oberbayerischen Raum aber hatte München schon ordentlich Gewicht. So zahlte die Stadt dem Herzog schon damals etwa doppelt so viele Steuern wie Ingolstadt.

1294 hatte Herzog Rudolf der Stadt mit der Rudolfinischen Handfeste das Recht eingeräumt, selbst Steuern zu erheben. Um eine ordentliche Buchführung kam man in München fortan also kaum mehr herum. Es begann die Zeit der Kämmerer. Die Finanzbeamten arbeiteten damals noch weitgehend ehrenamtlich. Bis 1414 betrug der offizielle Sold jährliche drei Pfund Pfennige sowie eine Ration Gänse, Käse und Lebkuchen. Gemessen am Aufwand war das aber eine überaus schlechte Entlohnung.

Die Kämmerer hatten dafür allerhand Bevollmächtigungen. Sie verliehen das Bürgerrecht, erließen Verordnungen, verhängten Bußen und Strafen – und trieben natürlich die Steuern ein.

Sold für den Henker und den Feuerwächter

Einnahmen in Höhe von 45 Pfund und 55 Pfennige wies die Bilanz für das Jahr 1318 auf. Mit diesem Geld wurden einige Ausgaben finanziert, die man in den städtischen Büchern heute vergebens suchen würde. So ist in der Kammerrechnung unter anderem der Sold für einen Henker und für Feuerwächter aufgelistet, die vom Alten Peter aus Ausschau hielten. Der Bürger bekam vom städtischen Haushalt damals freilich noch recht wenig mit. Die Rechnungslegung der Kämmerer erfolgte geheim vor einem Ausschuss des Rates, in dem fast ausschließlich die mächtigen Münchner Patrizierfamilien vertreten waren.

Beim Volk auf der Straße sorgte dieses Machtgeklüngel zunehmend für Misstrauen und Empörung. 1398 kam es deshalb zur Revolution. Die Aufständischen besetzten das Rathaus. Es wurde ein Gemeinderat gewählt, in dem auch die einfache Bürgerschaft vertreten war. Und auch die Kämmerei wurde um einen Prüfer aus dem städtischen Plebs ergänzt.

An den Kammerrechnungen sieht man übrigens, dass städtische Finanzbeamte auch damals schon sehr redliche Leute waren. Das mit den Privatkrediten der Kämmerer kam der Bürgerschaft nämlich überaus merkwürdig vor. Nach dem Volksaufstand verfügte der Gemeinderat deshalb eine Revision auch der älteren Finanzbücher. Und siehe da: keine Beanstandungen. Die Kämmerer hatten ihre Schulden beim Stadtsäckel offenbar stets feinsäuberlich beglichen.

Mehr München-News gibt's hier